В Каталонии подтвердили гибель человека в железнодорожной катастрофе

МАДРИД, 20 ноя – РИА Новости. Один человек погиб, шестеро ранены в результате схода поезда с рельсов в Каталонии в Испании, сообщает служба по чрезвычайным ситуациям автономного сообщества.Twitter.
Всего в поезде находились около 150 человек. Из шести вагонов с рельсов сошли два. Причиной стал оползень, вызванный проливными дождями, которые последние дни шли в Каталонии.
Как сообщила служба по ЧС, пожарные после проверки подтвердили, что все пассажиры из вагонов уже эвакуированы.
Российское генконсульство в Барселоне выясняет, есть ли среди пострадавших граждане РФ.
Alerta #FERROCAT #ProteccioCivil #Vacarisses@bomberscat confirma que no queda cap persona dins dels vagons. Al tren hi havia 150 persones aprox. https://t.co/BUJd8VnZvo— Protecció civil (@emergenciescat) 20 ноября 2018 г.
На месте ЧП работают медики и пожарные, сообщила железнодорожная компания Renfe в Twitter. Железнодорожное сообщение на этом участке прервано, для пассажиров организовано альтернативное движение по автомобильной дороге.