В ДНР из-за пожара в психбольнице эвакуировали почти шестьдесят человек

ДОНЕЦК, 20 ноя — РИА Новости. Возгорание произошло на территории психиатрической больницы в Донецке, из зоны задымления были эвакуированы почти 60 пациентов, сообщили во вторник в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Донецк, Куйбышевский район, клиническая психиатрическая больница, четвертый корпус, закрытое отделение для больных с острыми психозами – медицинский персонал провел эвакуацию пациентов в количестве 56 человек из зоны задымления в смежный корпус больницы", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в понедельник в чердачном помещении больницы. Никто не пострадал.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.