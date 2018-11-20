В Каталонии поезд сошел с рельсов, один человек погиб

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Каталонии сошел с рельсов поезд, один человек погиб, сообщает служба по чрезвычайным ситуациям автономного сообщества в Twitter.
Ранее власти сообщали о шести пострадавших.
Инцидент произошел на перегоне между городами Тарраса и Манреса в 6:15 (8:15 мск).
По предварительным данным, с рельсов сошли два из шести вагонов пригородного состава компании Rodalies. Всего в поезде находились около 150 человек, всех их эвакуировали.
Причиной аварии в железнодорожной компании назвали оползень, вызванный проливными дождями, которые шли в последние дни в Каталонии.
Descarrila tren Rodalies en Vacarisses, Barcelona, entre Manresa y Terrassa, debido a un deslizamiento de tierra; el saldo preliminar es de cuando un muerto y seis heridos. (📷@JuanmaLemkus) jc pic.twitter.com/clRQDVNi1H— 88.9 Noticias (@889Noticias) 20 ноября 2018 г.
Российское генконсульство в Барселоне выясняет, есть ли среди пострадавших россияне.
На место аварии прибыли 14 расчетов пожарных и восемь машин скорой помощи. Железнодорожное сообщение на этом участке прервано, для пассажиров организовано альтернативное движение по автомобильной дороге.
🔴 Primeres imatges del descarrilament d'un tren de Rodalies a Vacarisses que ha provocat un mort i cinc ferits https://t.co/AaQ0p2IN6A pic.twitter.com/bHKmoj9Hm9— 324.cat (@324cat) 20 ноября 2018 г.