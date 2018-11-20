Силовики 13 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 20 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 13 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщило о 15 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – 13 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК. По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из гранатометов и стрелкового оружия.

"Жертв среди мирных граждан и разрушений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано. Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 38 единиц", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.