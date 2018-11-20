В Канаде преступник разоружил полицейского и открыл огонь по врачам

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Заключенный, разоруживший охранника, устроил стрельбу в главной больнице канадского города Кингстон, ранив одного из медиков, сообщает телеканал CBC.

Heavy police presence at KGH emergency department has almost cleared.



KGH did initiate a code silver during this event.#ygk pic.twitter.com/Qr8drfVzhC — Dominic Christian Owens (@DomChrisOwens) 19 ноября 2018 г.

​По данным полиции, доставленный в госпиталь преступник сумел отобрать пистолет у охранявшего его офицера. Он успел выстрелить не менее двух раз, но был нейтрализован другими охранниками и больничным персоналом.

Раненый сотрудник больницы находится в тяжелом, но не угрожающем жизни состоянии.