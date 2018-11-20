На инаугурации Пушилина ждут делегации из России, Южной Осетии и Абхазии

ДОНЕЦК, 20 ноя — РИА Новости. Делегации из России, Абхазии, Южной Осетии, а также политики и общественные деятели из Германии, Франции, Бельгии и Финляндии ожидают на церемонии инаугурации избранного главой самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина во вторник, сообщили в пресс-службе МИД ДНР.

"В торжественных мероприятиях, посвященных инаугурации главы Донецкой народной республики, примут участие официальные делегации из Российской Федерации, Луганской народной республики, республики Южная Осетия, республики Абхазия, а также политические и общественные деятели из Бельгии, Германии, Франции, Финляндии, Испании", — говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.

В ведомстве уточнили, что среди приглашенных на инаугурацию — избранный главой ЛНР Леонид Пасечник, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, премьер-министр Абхазии Валерий Бганба, глава республики Крым Сергей Аксенов, а также депутаты Госдумы Федерального Собрания России.

"Гости посетят церемонию инаугурации и концерт, встретятся с руководителями министерств и ведомств республики, а также примут участие в праздничных мероприятиях", — добавили в министерстве.

Выборы глав и депутатов прошли 11 ноября в ДНР и ЛНР. По результатам голосования главой ДНР был избран Денис Пушилин. За него проголосовали более 60% избирателей. Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.