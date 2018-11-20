В Канаде осудили нападение на журналиста на Украине

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Глава МИД Канады Христя Фриланд осудила насилие в отношении канадского журналиста в Киеве.
"Позорное насилие, совершаемое радикалами в отношении трансгендеров и членов ЛГБТ-сообщества на Украине. Я также глубоко обеспокоена тем, что канадский журналист подвергся нападению. Мы присоединяемся к правительству Украины, осуждая это насилие", — сообщила Фриланд в своем микроблоге в Twitter, комментируя нападение на канадского фотографа в Киеве.
Ранее официальный представитель МИД Украины Екатерина Зеленко также прокомментировала инцидент с канадским фотографом в Киеве, назвав недопустимыми нападения на журналистов, а также любые проявления нетерпимости и насилия.