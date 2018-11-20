Украинские силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 20 ноя — РИА Новости. Украинские силовики за сутки пять раз обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР), сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"За сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию калибром 122 миллиметра, минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, вооружение БМП и стрелковое оружие", — отметили в пресс-службе.
По данным ведомства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиновка, Золотое-5, Желобок. Как заявили в ЛНР, всего по территории республики было выпущено более 70 снарядов.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.