Украинские силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 20 ноя — РИА Новости. Украинские силовики за сутки пять раз обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР), сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В Донбассе 29 августа вступило в силу "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Это четвертая попытка сторон конфликта установить мир в регионе с начала года.

"За сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию калибром 122 миллиметра, минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, вооружение БМП и стрелковое оружие", — отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиновка, Золотое-5, Желобок. Как заявили в ЛНР, всего по территории республики было выпущено более 70 снарядов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.