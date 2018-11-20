Раненный в перестрелке у больницы в Чикаго полицейский скончался

ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. Полицейский, раненный в перестрелке у больницы в Чикаго, скончался, сообщил представитель полиции города Энтони Гуглиелми.

"С глубокой печалью сообщаем о кончине офицера полиции Сэмюэля Хименеса в результате сегодняшнего жестокого инцидента со стрельбой", — написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что в результате перестрелки погибли два человека, включая стрелявшего.

По данным телеканала ABC7, подозреваемый поссорился на парковке со своей бывшей невестой, которая работала в больнице. Он застрелил ее, потом направился в здание больницы, где открыл стрельбу по людям.