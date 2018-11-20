При стрельбе в Денвере погиб один человек, еще трое тяжело ранены

ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. Один человек погиб и трое получили ранения при стрельбе в центре Денвера, сообщил журналистам представитель полиции этого американского города Даг Шепман.

"Прибывшие на место полицейские обнаружили четырех человек с огнестрельными ранениями. Трое были доставлены в больницу в критическом состоянии. Четвертый скончался на месте", — сказал он, пресс-конференцию транслировали в Twitter полиции.

По его словам, других деталей происшедшего пока нет. Свидетели сообщили о еще одной женщине, которая якобы была ранена в ногу, однако полиции пока не удалось подтвердить эту информацию.

Подозреваемых пока нет, добавил Шепман.