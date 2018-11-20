The National Interest нашел "преимущество" Abrams перед российскими танками

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Одним из самых больших преимуществ механизированных сил армии США является навигационная система Blue Force Tracker (BFT — система отслеживания положения союзных сил — ред.), в то время как российские военные использует другой подход, который ограничивает их возможности, об этом пишет американский портал The National Interest.

Blue Force Tracker (система отслеживания положения союзных сил) — цифровая система оперативного управления, которая в реальном времени предоставляет командирам тактических соединений и отдельным солдатам информацию на уровнях от бригады до боевых машин (и связь между ними), обеспечивает их ситуационную осведомленность в пределах бригадной тактической группы и других объединенных подразделений.

Плюсы американской системы, по мнению The National Interest, многочисленны: командиры могут быстро реагировать на изменяющуюся обстановку на поле боя, также увеличивается скорость маневров, так как затрачивается меньше времени для ориентирования войск относительно друг друга.

При этом на большинстве российских танков стандартной радиостанцией является комплекс Р-168, который обеспечивает голосовую связь и передачу данных между всеми танками на расстояниях до 30 километров, указывает портал.

Другим ключевым компонентом, который относительно широко распространен в российских танковых войсках, является навигационная система "Азимут", которая состоит из приемника ГЛОНАСС, электронного компаса и некоторых других датчиков, и при этом взаимосвязана с Р-168, отмечает The National Interest.

Автор статьи предполагает, что данная связка ограничивает возможности российских военных по отслеживанию положения своих подразделений на боле боя, что, однако, удовлетворяет потребностям российской "философии управления" войсками.

При этом практически каждый M1 Abrams, как подчеркивает The National Interest, имеет систему BFT с возможностью видеть положение союзных войск на карте. Это, по мнению портала, облегчает координацию взвода и его навигацию, в отличие от российского танка, который должен перемещаться "с помощью радиокоманд или карты".

"Соединенные Штаты, по-видимому, сохраняют значительное преимущество в этой области", — заключает The National Interest.

Ранее члены экипажа одного из американских танков M1 Abrams в интервью Business Insider назвали платформу российского танка Т-14 "Армата" в целом эффективной, отметив при этом защищенность экипажа боевой машины.