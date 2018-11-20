В Мельбурне арестовали трех подозреваемых в подготовке теракта

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Полиция Австралии во вторник арестовала троих мужчин, подозреваемых в подготовке недавнего теракта в Мельбурне, сообщается на официальном сайте полиции штата Виктория.

"Предполагается, что трое арестованных были вовлечены в подготовку к планированию террористического акта в Мельбурне. Операция продолжается, и дополнительная информация будет предоставлена позже. Полиция Виктории хотела бы успокоить общество, что угроза была остановлена, людям больше ничего не угрожает", — говорится в заявлении.

Сообщается, что полиция арестовала 30-летнего мужчину из Далласа, 26-летнего мужчину из Кэмпбеллфилда и 21-летнего мужчину из Гринвейла.

Ранее сообщалось, что 9 ноября вооруженный ножом мужчина напал на полицейских в Мельбурне. По данным СМИ, потасовка завязалась после того, как загорелась одна из машин на улице Суонстон-стрит. На записи с камер видеонаблюдения видно, как мужчина, размахивая оружием, бросается на офицера полиции. В результате инцидента погиб один человек, двое пострадали. Полицейские нейтрализовали нападавшего выстрелом в грудь.

Полиция Австралии заявила, что рассматривает инцидент как терроризм. Ответственность за инцидент взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.