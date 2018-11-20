Белый дом определил правила поведения журналистов после иска CNN

ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Американская администрация определила правила поведения для журналистов в ходе пресс-конференций и брифингов после судебного разбирательства с телеканалом CNN, соответствующее письмо было распространено пресс-секретарем Белого дома Сарой Сандерс.

В частности, чтобы журналист не лишился постоянного пропуска в Белый дом, он должен "задавать только один вопрос", если ему предоставят такую возможность, а потом уступить микрофон коллегам. Впрочем, президент или другой представитель Белого дома может позволить задать дополнительный вопрос, уточняет Сандерс.

"Предоставление слова другому оратору включает в себя, в зависимости от ситуации, физическую передачу микрофона сотрудникам Белого дома для использования его другим человеком, задающим вопрос", — говорит пресс-секретарь Белого дома.

По ее словам, Белый дом "установил эти правила с долей сожаления". "На протяжении многих лет представители прессы посетили бесчисленное число пресс-мероприятий с президентом и другими официальными представителями, не ведя себя таким образом, как это сделал господин Акоста 7 ноября 2018 года в ходе пресс-конференции. Мы бы очень хотели продолжить проводить пресс-конференции в Белом доме в соответствии с общепринятыми профессиональными нормами, и мы считаем, что подавляющее большинство журналистов, освещающих Белый дом, это разделяют. Но учитывая позицию, занятую CNN, мы теперь чувствуем себя обязанными заменить предыдущие практики четкими правилами", — говорится в комментарии Сандерс.

Она добавила, что президент США Дональд Трамп верит в свободу прессы и первую поправку к конституции, назвав его "самым доступным президентом в современной истории".

В пятницу, 16 ноября, суд распорядился, чтобы Белый дом временно вернул аккредитацию журналисту Акосте до рассмотрения иска телеканала. Жалоба была подана от имени CNN и самого Акосты. В качестве ответчиков были названы шесть человек, в том числе президент Дональд Трамп, глава аппарата Белого дома Джон Келли, пресс-секретарь Сара Сандерс и директор Секретной службы Джозеф Клэнси. В понедельник телеканал CNN заявил, что отказывается от поданного ранее иска к Белому дому после восстановления аккредитации Акосты.

Ранее Белый дом сообщил о приостановке действия постоянной аккредитации Акосты после его общения с Трампом на пресс-конференции, где президент раскритиковал журналиста и счел его поведение грубым.

Трамп давно конфликтует с Акостой, они регулярно общаются в напряженной манере. Именно Акоста стал одним из первых журналистов, в адрес которых Трамп использовал выражение "фейковые новости" из-за недовольства тем, как СМИ освещают его предвыборную кампанию.