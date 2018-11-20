Путин обсудил на совещании планы выхода США из ДРСМД

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания по военной тематике в понедельник предложил обсудить шаги Москвы в связи с намерением США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По словам главы государства, это решение Штатов не может остаться и не останется без ответа России.
"Предлагаю сегодня обсудить наши шаги, связанные с возможным выходом Соединенных Штатов Америки из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Вновь подчеркну: мы готовы вести диалог с американскими партнерами по этому ключевому вопросу и надеемся, что они отнесутся к этому с полной ответственностью. Потому что решение Соединенных Штатов о выходе из названного договора, безусловно, не может остаться и не останется без ответов нашей страны", — заявил Путин в ходе совещания по ОПК.
Глава государства напомнил, что когда США в одностороннем порядке вышли из договора по противоракетной обороне, в России "открыто и честно заявили, что вынуждены будем принять ответные меры".
"Проблема стратегической стабильности"
Ранее Путин заявил, что вопрос стратегической стабильности является основным для переговоров Москвы и Вашингтона. Он отметил, что обсуждал с вице-президентом США Майком Пенсом вопросы безопасности, в том числе вопросы стратегической стабильности и исполнение договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
"Одна из ключевых проблем, безусловно, — это проблема стратегической стабильности, потому что мы должны понять, что будет с договором СНВ-3", — сказал глава государства, также отметив, что России также нужно понять, какие события будут развиваться вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Возобновление переговоров
"В любом случае мы (РФ — ред.) к диалогу готовы, это же не мы выходим из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, это американцы планируют сделать. И они, и мы настроены на то, чтобы восстановить диалог. Но еще важнее не на высоком или высшем уровне диалог вести, а на уровне экспертов. Надеюсь, что этот полномасштабный процесс переговорный будет восстановлен", — сказал президент России.
Пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс позднее сообщила, что глава Белого дома провел продуктивную дискуссию с российским лидером Владимиром Путиным, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и другими мировыми лидерами в ходе мероприятия в Париже, обсудив, среди прочего, ДРСМД.
Консультации продолжаются
На прошлой неделе источник РИА Новости в Белом доме сообщил, что США продолжат консультации с Россией и союзниками в ЕС и Азии по Договору РСМД, уведомление Москвы о выходе из договора появится со временем.
"Мы будем продолжать консультироваться и тесно координировать свои действия с нашими союзниками в Европе и Азии. Мы также продолжим дискуссии с Россией и направим официальное уведомление со временем", — ответил собеседник агентства на вопрос РИА Новости, каковы планы США о предоставлении официального уведомления России о выходе из Договора РСМД.
В начале ноября посол России в США Анатолий Антонов сообщил журналистам, что Соединённые Штаты пока не направили Москве уведомление о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, как того требуют положения соглашения. Дипломат отметил, что, по всей видимости, Вашингтон продолжает консультации со своими союзниками по этому поводу.
Выход США из ДРСМД
В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.