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Путин обсудил на совещании планы выхода США из ДРСМД

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Выход США из договора о РСМД (229)
06220
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание с руководством министерства обороны РФ. 19 ноября 2018Президент России Владимир Путин проводит совещание с руководством министерства обороны РФ. 19 ноября 2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания по военной тематике в понедельник предложил обсудить шаги Москвы в связи с намерением США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По словам главы государства, это решение Штатов не может остаться и не останется без ответа России.

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Предлагаю сегодня обсудить наши шаги, связанные с возможным выходом Соединенных Штатов Америки из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Вновь подчеркну: мы готовы вести диалог с американскими партнерами по этому ключевому вопросу и надеемся, что они отнесутся к этому с полной ответственностью. Потому что решение Соединенных Штатов о выходе из названного договора, безусловно, не может остаться и не останется без ответов нашей страны", — заявил Путин в ходе совещания по ОПК.

Глава государства напомнил, что когда США в одностороннем порядке вышли из договора по противоракетной обороне, в России "открыто и честно заявили, что вынуждены будем принять ответные меры".

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Москве. 23 октября 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Так и было сделано. Теперь у России есть гиперзвуковое оружие, способное преодолевать любую систему противоракетной обороны. Надеемся, что здравый смысл и взаимная ответственность лягут в основу давно назревшего диалога по вопросам стратегической стабильности и укреплению системы коллективной безопасности", — заключил президент.

"Проблема стратегической стабильности"

Ранее Путин заявил, что вопрос стратегической стабильности является основным для переговоров Москвы и Вашингтона. Он отметил, что обсуждал с вице-президентом США Майком Пенсом вопросы безопасности, в том числе вопросы стратегической стабильности и исполнение договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

"Одна из ключевых проблем, безусловно, — это проблема стратегической стабильности, потому что мы должны понять, что будет с договором СНВ-3", — сказал глава государства, также отметив, что России также нужно понять, какие события будут развиваться вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Возобновление переговоров

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Эксперт рассказал, как Россия может ответить в случае выхода США из ДРСМД
На прошлой неделе в ходе визита во Францию, приуроченного к столетию со дня окончания Первой мировой войны, Путин заявил, что Москва надеется восстановить полномасштабный переговорный процесс с Вашингтоном, в том числе по Договору о ракетах средней и меньшей

"В любом случае мы (РФ — ред.) к диалогу готовы, это же не мы выходим из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, это американцы планируют сделать. И они, и мы настроены на то, чтобы восстановить диалог. Но еще важнее не на высоком или высшем уровне диалог вести, а на уровне экспертов. Надеюсь, что этот полномасштабный процесс переговорный будет восстановлен", — сказал президент России.

Пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс позднее сообщила, что глава Белого дома провел продуктивную дискуссию с российским лидером Владимиром Путиным, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и другими мировыми лидерами в ходе мероприятия в Париже, обсудив, среди прочего, ДРСМД.

Здание министерства иностранных дел в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МИД прокомментировал слова Трампа о выходе США из договора о РСМД
"Сегодня президент обедал с президентом Макроном, канцлером Меркель и президентом Путиным, а также с многими другими мировыми лидерами. Лидеры обсудили спектр различных вопросов, включая ядерный договор ДРСМД (о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — ред.), Сирию, торговлю, ситуацию в Саудовской Аравии, санкции, Афганистан, Китай и Северную Корею. У них было очень хорошее и продуктивное обсуждение на протяжении двухчасового обеда", — сообщила Сандерс.

Консультации продолжаются

На прошлой неделе источник РИА Новости в Белом доме сообщил, что США продолжат консультации с Россией и союзниками в ЕС и Азии по Договору РСМД, уведомление Москвы о выходе из договора появится со временем.

"Мы будем продолжать консультироваться и тесно координировать свои действия с нашими союзниками в Европе и Азии. Мы также продолжим дискуссии с Россией и направим официальное уведомление со временем", — ответил собеседник агентства на вопрос РИА Новости, каковы планы США о предоставлении официального уведомления России о выходе из Договора РСМД.

В начале ноября посол России в США Анатолий Антонов сообщил журналистам, что Соединённые Штаты пока не направили Москве уведомление о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, как того требуют положения соглашения. Дипломат отметил, что, по всей видимости, Вашингтон продолжает консультации со своими союзниками по этому поводу.

Выход США из ДРСМД

Глава МИД Германии Хайко Маас. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ФРГ предложила создать новый режим контроля за вооружениями
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора РСМД. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

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