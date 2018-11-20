Подельник Коротышки рассказал о планах наркобарона убить соперников

МЕХИКО, 20 ноя – РИА Новости. Новые показания в американском суде по делу наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры свидетельствуют, что он планировал убийства своих соперников по наркобизнесу и неподкупного высокопоставленного чиновника мексиканской прокуратуры.

Данные сведения озвучил в суде Бруклина, где идет процесс по делу Коротышки, его бывший подельник Хесус Самбада, брат находящегося в бегах одного из лидеров картеля "Синалоа" Исмаэля Самбады, сообщает портал Milenio.

По данным Самбады, Коротышка якобы отдал приказ на уничтожение как минимум четырех лидеров преступного мира, с которыми не смог поделить территории наркотрафика, в том числе из картеля "Хуарес". Также им был отдан приказ убить занимавшего тогда пост генпрокурора и отвечавшего за борьбу с наркотрафиком Хосе Луиса Сантьяго Васконселоса, носившего неофициальную кличку "антинаркотический царь".

Сантьяго Васконселос вызывал уважение даже у наркобаронов тем, что категорически отказывался брать у них взятки и честно вел борьбу с наркотиками. Однако в ноябре 2008 года его самолет разбился при посадке в Мехико, а сам он погиб из-за ошибки пилотов.

Ранее адвокат Коротышки Джеффри Лихтман заявил, что его подзащитный платил сразу двум президентам Мексики, а настоящим лидером картеля был не он, а сам Исмаэль Самбада. Хесус Самбада в отличие от брата был задержан в 2008 году и находится в заключении. Оба главы Мексики — Фелипе Кальдерон (2006-2012 годы) и Энрике Пенья Ньето (с 2012 года) — отвергли данные обвинения.

Наркобарон Коротышка был арестован в январе 2016 года в результате спецоперации в городе Лос-Мочис и затем экстрадирован в США.