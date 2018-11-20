Проект резолюции Великобритании по Йемену нацелен на прекращение огня

ООН, 20 ноя — РИА Новости. Проект резолюции по Йемену, подготовленный и разосланный в понедельник Великобританией членам Совбеза ООН, предполагает прекращение огня и оказание помощи в восстановлении экономики страны, говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

В частности, предлагается правительству Йемена при поддержке международного сообщества, в том числе стран региона, "обеспечить более крупные и быстрые вливания иностранной валюты в экономику через Центральный банк Йемена".

По проекту документа, Совбез хочет призвать Йемен ускорить предоставление кредитов коммерсантам и выплаты пенсионерам и гражданским служащим, включая учителей и работников здравоохранения, "по всей стране в течение одного месяца после принятия настоящей резолюции и просит специального посланника изучить соответствующие пути".

Кроме того, Совбез, по замыслу авторов проекта, должен предложить международным финансовым учреждениям оказывать спецпосланнику Мартину Гриффитсу "по его просьбе помощь, с тем чтобы правительство Йемена и хуситы сотрудничали в работе по направлению доходов, в том числе из порта Ходейда, в Центральный банк Йемена".

Одно из основных требований проекта к сторонам конфликта — "ввести режим прекращения боевых действий в мухафазе Ходейда, прекратить все нападения на густонаселенные гражданские районы по всей территории Йемена и прекратить все ракетные и беспилотные нападения на региональные страны и морские районы", начиная с момента принятия резолюции.

В понедельник постпред Кувейта в ООН Мансур Аль-Отейби сообщил, что проект резолюции по Йемену будет во вторник рассмотрен на уровне экспертов, но Совбез вряд ли сможет заняться им на этой неделе.

Ранее повстанцы-хуситы из движения "Ансар Алла" заявили, что прекращают атаки при помощи ракет и беспилотников на арабскую коалицию и ее союзников в Йемене. Сообщалось, что правительство Йемена согласилось принять участие в консультациях по урегулированию кризиса, которые, предположительно, пройдут в Швеции.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. Арабская военная коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает правительственные силы с марта 2015 года.