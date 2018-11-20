Проект резолюции Совбеза ООН по Йемену обсудят на экспертном уровне

ООН, 20 ноя — РИА Новости. Проект резолюции по Йемену, который в понедельник разослала членам Совбеза ООН ее автор Великобритания, будет во вторник рассмотрен на уровне экспертов, сообщил журналистам постпред Кувейта при всемирной организации Мансур Аль-Отейби.

"Во вторник утром его обсудят на уровне экспертов", — сказал Аль-Отейби, уточнив, что сам Совбез вряд ли сможет рассмотреть проект на этой неделе.

Кроме того, кувейтский дипломат сообщил, что сегодняшний проект уже изменен с момента создания. "Это уже, кстати, второй вариант проекта, в первый были внесены поправки", — пояснил Аль-Отейби.

Он отметил, что к документу есть вопросы. "Мы должны обсудить проект, у нас есть беспокойства, да и у других они тоже есть", — заключил дипломат.

Ранее повстанцы-хуситы из движения "Ансар Алла" заявили, что прекращают атаки при помощи ракет и беспилотников на арабскую коалицию и ее союзников в Йемене. Сообщалось, что правительство Йемена согласилось принять участие в консультациях по урегулированию кризиса, которые, предположительно, пройдут в Швеции.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. Арабская военная коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает правительственные силы с марта 2015 года.