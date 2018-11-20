Польша и Дания подписали соглашение о делимитации границ в Балтийском море

ВАРШАВА, 19 ноя – РИА Новости. Польша и Дания подписали соглашение о делимитации границ в Балтийском море, этому предшествовали 40 лет переговоров, сообщает пресс-служба МИД Польши.

"Министры иностранных дел Польши и Дании встретились сегодня в Брюсселе и подписали соглашение о делимитации морских пространств в Балтийском море", — говорится в сообщении.

"Я очень доволен сегодняшним подписанием исторического договора о делимитации морского района между Польшей и Данией. Мы завершили переговоры, которые начались более 40 лет назад… Это отличная новость, по сути, показывающая нашу приверженность решению сложных дел путем переговоров ", — заявил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен.

"Сегодняшняя церемония подписания — важный день в наших двусторонних отношениях. Она показывает, что при двусторонней заинтересованности, взаимном доверии и уважении возможно полезное и мирное разрешение даже продолжительных споров", — отметил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Он также выразил убежденность, что Дания и Польша максимально быстро "завершат свои внутренние процедуры, необходимые для того, чтобы соглашение вступило в силу".