В Бразилии грабители убили 106-летнюю долгожительницу из-за мелочи

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Грабители убил 106-летнюю долгожительницу из бразильского города Фейра Нова ради небольшой суммы денег, пишет Daily Mail.

Неизвестные напали на Антонию Консейсао да Силву в тот момент, когда живший с ней внук отправился на вечеринку. Злоумышленники проник в дом через дыру, которую вырезали в металлической крыше.

Пожилую женщину избили, по всей видимости, пытаясь узнать, где она хранила сбережения, а затем задушили. Тело обнаружил вернувшийся домой внук.

Преступники скрылись, забрав из сумочки погибшей сумму, эквивалентную всего лишь восьми долларам, отмечает издание. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.