Литовский премьер не смог вылететь из Брюсселя из-за неисправности самолета

ВИЛЬНЮС, 19 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис после рабочего визита в Брюссель вечером не смог вылететь домой по причине неисправности самолета, об этом сообщил премьер на своей страничке в Facebook.

"Прилететь удалось. Вернуться, к сожалению, уже не получится", — говорится в сообщении Сквернялиса.

На фотографии в публикации премьер-министра зафиксирован военный самолет, работники аэропорта и группа лиц у выхода самолета.

Как сообщил агентству BNS пресс-атташе премьер-министра Литвы Томас Бержинскас, делегация из Литвы должна была вылететь из Брюсселя вовремя в 19.00 (20.00 мск), однако когда люди поднялись на борт самолета, пилот сообщил о неполадке судна. По последним данным, премьер-министр Литвы должен прибыть домой утром во вторник рейсовым самолетом через Польшу.

В воскресенье литовская делегация во главе с президентом балтийской республики Далей Грибаускайте также не смогла вылететь в Латвию на празднование 100-летней годовщиной независимости в связи с неожиданной поломкой самолета ВС Spartan, свое поздравление делегация из Литвы записала из здания аэропорта.

Как отмечают литовские СМИ, у ВС балтийской республики в распоряжении три транспортных самолета Spartan. Один из них после прошлогодней аварии находится в ремонте, другой в воскресенье завершил регламентные работы, однако в воскресенье утром на нем нельзя было совершать полет.

В понедельник премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис с рабочим визитом находился в Брюсселе, где состоялась его встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.