Литовский премьер не смог вылететь из Брюсселя из-за неисправности самолета

ВИЛЬНЮС, 19 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис после рабочего визита в Брюссель вечером не смог вылететь домой по причине неисправности самолета, об этом сообщил премьер на своей страничке в Facebook.
На фотографии в публикации премьер-министра зафиксирован военный самолет, работники аэропорта и группа лиц у выхода самолета.
Как сообщил агентству BNS пресс-атташе премьер-министра Литвы Томас Бержинскас, делегация из Литвы должна была вылететь из Брюсселя вовремя в 19.00 (20.00 мск), однако когда люди поднялись на борт самолета, пилот сообщил о неполадке судна. По последним данным, премьер-министр Литвы должен прибыть домой утром во вторник рейсовым самолетом через Польшу.
Как отмечают литовские СМИ, у ВС балтийской республики в распоряжении три транспортных самолета Spartan. Один из них после прошлогодней аварии находится в ремонте, другой в воскресенье завершил регламентные работы, однако в воскресенье утром на нем нельзя было совершать полет.
В понедельник премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис с рабочим визитом находился в Брюсселе, где состоялась его встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.