США поприветствовали заявление йеменских хуситов о прекращении огня

ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости. США считают заявление йеменских повстанцев-хуситов о готовности принять участие в прекращении огня шагом в правильном направлении, заявил журналистам в понедельник представитель Пентагона Роберт Мэннинг.

По его словам, США поддерживают прекращение огня и мирные переговоры под эгидой спецпосланника ООН Мартина Гриффитса.

"Мы считаем, что начавшиеся консультации — это, несомненно, шаг в правильном направлении", — сказал Мэннинг.

Ранее хуситы из движения "Ансар Алла" заявили, что они прекращают атаки при помощи ракет и беспилотников на арабскую коалицию и ее союзников в Йемене.

Гриффитс ранее сообщал, что стороны конфликта должны в скором времени встретиться в Швеции для переговоров. Власти Йемена согласились на участие в этих консультациях, но призвали спецпосланника ООН оказать давление на хуситов — "с тем, чтобы они позитивно откликнулись на усилия ООН и прибыли на консультации без предварительных условий".

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. Арабская военная коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает правительственные силы с марта 2015 года.