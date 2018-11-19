В посольстве России прокомментировали британский доклад о киберугрозах

ЛОНДОН, 19 ноя — РИА Новости, Денис Ворошилов. Россия готова к профессиональному диалогу по кибербезопасности, однако Великобритания по-прежнему выступает с безрассудными обвинениями в адрес РФ и допускает нагнетание риторики, заявил пресс-секретарь российского посольства в Лондоне.

Ранее в понедельник британские парламентарии опубликовали доклад, в котором заявили, что правительство страны делает недостаточно для защиты от растущей киберугрозы. Члены палаты общин отметили, что существенная угроза для Британии исходит от России.

"В последнее время мы стали свидетелями многочисленных инсинуаций о том, что от ряда стран, включая Россию, исходят киберугрозы для Великобритании. Данный доклад, к сожалению, не стал исключением, хотя в нем, объективности ради, признается, что "у Великобритании имеется гораздо больше угроз в сфере кибербезопасности, чем Россия". Мы рассматриваем такие обвинения как безрассудные, провокационные и необоснованные", — сказал журналистам пресс-секретарь.

Дипломат сказал, что посольство уже неоднократно напоминало британской стороне о предложении России сотрудничать и взаимодействовать по проблематике киберугроз. В декабре 2017 года на переговорах с тогдашним главой британского МИД Борисом Джонсоном в Москве министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил провести экспертные консультации на тему кибербезопасности. При этом некоторые западные страны согласились с аналогичным предложением, сказал дипломат.

"Мы открыты для профессионального взаимоуважительного диалога по такой актуальной для международного сообщества проблеме, как кибербезопасность. С британской же стороны мы видим лишь нагнетание риторики, причем если ранее идея о кибератаках против России звучала из уст журналистов, то теперь она активно эксплуатируется официальными лицами, включая парламентариев", — отметил пресс-секретарь.

Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически выдвигают на Западе. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела и попытках повлиять на ситуацию в разных странах.

В МИД РФ ранее заявили, что мнимую "российскую угрозу" в киберпространстве нагнетают страны, которые сами наращивают военный киберпотенциал, ведут незаконную слежку и нарушают права человека.