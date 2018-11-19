В посольстве России прокомментировали британский доклад о киберугрозах

ЛОНДОН, 19 ноя — РИА Новости, Денис Ворошилов. Россия готова к профессиональному диалогу по кибербезопасности, однако Великобритания по-прежнему выступает с безрассудными обвинениями в адрес РФ и допускает нагнетание риторики, заявил пресс-секретарь российского посольства в Лондоне.
"В последнее время мы стали свидетелями многочисленных инсинуаций о том, что от ряда стран, включая Россию, исходят киберугрозы для Великобритании. Данный доклад, к сожалению, не стал исключением, хотя в нем, объективности ради, признается, что "у Великобритании имеется гораздо больше угроз в сфере кибербезопасности, чем Россия". Мы рассматриваем такие обвинения как безрассудные, провокационные и необоснованные", — сказал журналистам пресс-секретарь.
Дипломат сказал, что посольство уже неоднократно напоминало британской стороне о предложении России сотрудничать и взаимодействовать по проблематике киберугроз. В декабре 2017 года на переговорах с тогдашним главой британского МИД Борисом Джонсоном в Москве министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил провести экспертные консультации на тему кибербезопасности. При этом некоторые западные страны согласились с аналогичным предложением, сказал дипломат.
Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически выдвигают на Западе. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела и попытках повлиять на ситуацию в разных странах.
В МИД РФ ранее заявили, что мнимую "российскую угрозу" в киберпространстве нагнетают страны, которые сами наращивают военный киберпотенциал, ведут незаконную слежку и нарушают права человека.