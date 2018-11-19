Премьер Нидерландов осудил беспорядки во время "приезда" Санта-Клауса

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в понедельник осудил беспорядки, произошедшие на выходных во время посвященного "приезду" Синтерклааса (Санта-Клаус в Нидерландах и Бельгии) и его помощника Черного Пита праздника, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

"Если присутствуют дети, мы должны вести себя как взрослые. Я никак не связан с экстремистами (выступающими против или в защиту – ред.) Черного Пита, я не за него и не против. Можно вести данную дискуссию в ток-шоу, но не при детях", — цитирует NOS премьера.

В воскресенье нидерландская полиция задержала 48 человек в городе Тилбург за нарушение общественного порядка. Демонстранты выступали против другой группы активистов, которые протестовали в городе против задействования в празднике персонажа Черный Пит, вокруг которого уже много лет идет дискуссия на тему дискриминации. Полиция заявила, что задерживала людей, чтобы предотвратить драку.

Наихудшая ситуация была зафиксирована в городе Эйндховен, где в субботу около 250 футбольных фанатов и активистов выкрикивали ругательства и бросали яйца в других активистов — участников протеста против Черного Пита.

Согласно праздничной традиции, Синтерклаас прибывает в Нидерланды в середине ноября на корабле, его встречают взрослые и дети, а трансляцию приезда сказочного персонажа ведут национальные телеканалы. Синтерклааса сопровождает помощник — Черный Пит, его изображают в головном уборе с перьями, с черным лицом и красными губами. Правозащитники в королевстве критикуют образ Черного Пита, считая его "расистским" и якобы берущим начало из колониальной культуры.