В Польше с начала года заболели корью почти 200 человек

ВАРШАВА, 19 ноя – РИА Новости. Почти 200 случаев заболевания корью зафиксировано в Польше с начала текущего года, сообщает Национальный институт общественного здоровья.

По данным специалистов, с 1 января по 15 ноября текущего года в Польше было зафиксировано 193 случая кори.

За аналогичный период прошлого года случаев заболевания корью было зафиксировано лишь 60.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.