На Украине проверят законность получения депутатами компенсаций из бюджета

КИЕВ, 19 ноя – РИА Новости. Генпрокуратура Украины (ГП) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП, входит в состав ГП) проверят законность получения 20 депутатами Рады компенсаций из госбюджета, заявил на брифинге в понедельник генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Сейчас и в ГПУ и, насколько я знаю, в САП, есть материалы, по которым у нас будет достаточно сложная ситуация – это более 20 народных депутатов (Рады – ред.), которые получают компенсацию за жилье, имея при этом жилье в Киеве, в 30-ти километровой зоне, предусмотренной законом", — заявил Луценко, отвечая на вопрос, планирует ли он вносить новые представления в Раду на снятие неприкосновенности с парламентариев.

Генпрокурор отметил, что "депутаты не самые бедные" люди. По его словам, у прокуратуры есть материалы в отношении представителей почти всех парламентских фракций. "Народные депутаты Украины, несмотря на свою предвыборную риторику — всегда за борьбу с коррупцией — если это не касается себя лично или своего кума. Это, к сожалению, следует из предварительных материалов, которые находятся на рассмотрении подразделений ГПУ", — добавил генпрокурор.

Согласно украинскому законодательству, депутаты Рады, не проживающие в Киеве, имеют право на получение ежемесячной компенсации за аренду жилья, в частности, за аренду гостиничного номера или квартиры. Кроме того, они имеют право на ежемесячную компенсацию расходов на проезд, в том числе и авиаперелеты между городами Украины. Для перемещения по Киеву парламентариям предоставляется автотранспорт Верховной рады. Также возможна компенсация расходов на выполнение депутатских полномочий.

Очередные президентские и парламентские выборы пройдут на Украине весной и осенью 2019 года.