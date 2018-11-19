Запад пытается создать видимость изоляции России в ОЗХО, заявил Шульгин

ГААГА, 19 ноя – РИА Новости, Виктория Иванова. Западные партнеры пытаются представить дело так, что Россия полностью изолирована на площадке ОЗХО, но реальная картина далека от этого, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
В конце июня государства-участники в ходе специальной сессии КГУ КЗХО в Гааге проголосовали по предложенному Великобританией решению о расширении мандата ОЗХО, разрешающему организации устанавливать виновных в химатаках. В связи с процедурными вопросами, решение было принято абсолютным меньшинством голосов — 82 из 193. Позже постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Россия будет стремиться исправить ситуацию вокруг наделения ОЗХО несоответствующими Конвенции новыми функциями, но говорить о выходе РФ из организации преждевременно.
"Таким образом, Армения, Таджикистан, Киргизия, Россия, Белоруссия и Казахстан встали плечом к плечу и вместе солидарно заявили о неприятии атрибуции в ОЗХО", — сказал Шульгин.
"К сожалению, мы видим продолжение той же конфронтационной линии со стороны наших американских партнёров. Мы к этому уже, честно говоря, привыкли. Видите: они выходят из парижского соглашения, из ядерной сделки с Ираном, а сейчас, если называть вещи своими именами, пытаются пустить под откос ОЗХО. Им фактически безразлично: будет организация существовать или нет. Одной организацией больше, меньше. Им важно решить сиюминутную задачу, у них узкая направленность. Что касается Сирии — им нужно добиться свержения законных сирийских властей, президента Сирии. На это все и нацелено. Это так называемая первая атрибуция, первый этап. А потом будет второй этап — универсальная атрибуция. Это явный антироссийский проект, все нацелено на это", — добавил Шульгин.