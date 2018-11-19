Запад пытается создать видимость изоляции России в ОЗХО, заявил Шульгин

ГААГА, 19 ноя – РИА Новости, Виктория Иванова. Западные партнеры пытаются представить дело так, что Россия полностью изолирована на площадке ОЗХО, но реальная картина далека от этого, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

"Наши западные партнёры пытаются представить дело таким образом, будто бы Россия полностью изолирована на площадке ОЗХО, находится в одиночестве, ее если кто и поддерживает, то жалкая кучка отщепенцев… Но реальная картина далека от того, что пытаются представить наши западные партнёры. Сегодня очень сильное заявление прозвучало со стороны стран-членов ОДКБ… В заявлении подчеркивается недопустимость посягательств на исключительные прерогативы СБ ООН — это единственный орган, который может принимать необходимые решения, связанные с установлением ответственных за предполагаемые случаи применения химоружия", — отметил Шульгин.

В конце июня государства-участники в ходе специальной сессии КГУ КЗХО в Гааге проголосовали по предложенному Великобританией решению о расширении мандата ОЗХО, разрешающему организации устанавливать виновных в химатаках. В связи с процедурными вопросами, решение было принято абсолютным меньшинством голосов — 82 из 193. Позже постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Россия будет стремиться исправить ситуацию вокруг наделения ОЗХО несоответствующими Конвенции новыми функциями, но говорить о выходе РФ из организации преждевременно.

"Таким образом, Армения, Таджикистан, Киргизия, Россия, Белоруссия и Казахстан встали плечом к плечу и вместе солидарно заявили о неприятии атрибуции в ОЗХО", — сказал Шульгин.

Он отметил, что "есть и другие страны, которые озабочены происками наших западных партнёров".

"К сожалению, мы видим продолжение той же конфронтационной линии со стороны наших американских партнёров. Мы к этому уже, честно говоря, привыкли. Видите: они выходят из парижского соглашения, из ядерной сделки с Ираном, а сейчас, если называть вещи своими именами, пытаются пустить под откос ОЗХО. Им фактически безразлично: будет организация существовать или нет. Одной организацией больше, меньше. Им важно решить сиюминутную задачу, у них узкая направленность. Что касается Сирии — им нужно добиться свержения законных сирийских властей, президента Сирии. На это все и нацелено. Это так называемая первая атрибуция, первый этап. А потом будет второй этап — универсальная атрибуция. Это явный антироссийский проект, все нацелено на это", — добавил Шульгин.