США ввели санкции против ливийского военного лидера

ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости. США ввели санкции против ливийского командира бригады "Суму" Салаха Бади, следует из сообщения, опубликованного на сайте министерства финансов США.

Бади уже находится под санкциями, введенными ливийским санкционным комитетом СБ ООН.

В ведомстве сообщили, что Бади "разжигал насилие на юге Триполи", а также "подрывал мир, безопасности и стабильности Ливии".

"Организованные Салахом Бади длительные атаки боевиков на ливийскую столицу опустошили город и нарушили мир. Министерство финансов выявляет угрожающих безопасности игроков в Ливии, которые способствуют распространению хаоса и нестабильности, что подрывает международно признанное правительство национального единства", — говорится в заявлении замминистра финансов Сигала Манделкера.

В Ливии сейчас царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.