Глава Росмолодежи передал подарок для Ким Чен Ына

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Делегация Федерального агентства по делам молодежи РФ (Росмолодежь) во главе с руководителем Александром Бугаевым, побывавшая в Пхеньяне, передала подарок для лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Делегация в понедельник провела переговоры с заместителем председателя президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Дэ.

"Подарок 19 ноября был передан товарищу председателю президиума Верховного народного собрания Ким Ён Дэ руководителем агентства Александром Бугаевым, который возглавляет делегацию Федерального агентства России по делам молодежи, находящуюся с визитом в КНДР", — говорится в сообщении агентства без уточнения, что это за подарок.

Также делегация встретилась с первым секретарем центрального комитета союза молодежи КНДР Пак Чхоль Мином и другими членами объединения, обсуждались молодежные обмены между двумя странами. На встрече присутствовал посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

За время поездки члены группы посетили дом-музей в селении Мангёндэ, где родился Ким Ир Сен, а также Монумент идей чучхе, памятник воинам советской армии, освободившим Корею во время Второй мировой войны, и другие достопримечательности Пхеньяна.