В ООН призвали Израиль признать, что ситуация в секторе Газа критическая

ООН, 19 ноя — РИА Новости. Израилю необходимо признать тот факт, что ситуация в секторе Газа критическая и может "взорваться", заявил в понедельник на заседании Совбеза ООН спецкоординатор по ближневосточному урегулированию ООН Николай Младенов.

"Израиль должен признать, что Газа вот-вот взорвется, и чтобы предотвратить этот взрыв, люди должны видеть нормализацию жизни, для чего необходимо разрешать имеющиеся споры", — сказал Младенов.

Он добавил, что "мы не можем сидеть без дела и наблюдать дальнейшее разделение между Западным берегом и Газой".

"Палестинский народ требует, чтобы их руководство окончательно объединило Газу и Западный берег и продвигало их цель мирного прекращения израильской оккупации и создания жизнеспособного палестинского государства на основе соответствующих резолюций ООН", — добавил спекоординатор.

"Это то, чего хотят люди, и это то, чего они заслуживают", — заключил он.

Младенов отметил, что "вместе мы должны действовать решительно, чтобы создать условия для возобновления переговоров, которые покончат с израильско-палестинским конфликтом в соответствии с рекомендациями доклада ближневосточного квартета 2016 году".

"ООН по-прежнему твердо намерена прикладывать все усилия для достижения справедливого и прочного израильско-палестинского мира", — добавил докладчик.

Ранее в ноябре Израиль нанес удары по 160 целям в секторе Газа в ответ на 460 ракет и мин, выпущенных палестинскими боевиками. С палестинской стороны погибли по меньшей мере семь человек, с израильской — один. Позднее стороны вернулись к перемирию, завершив обмен ударами, который продолжался один день и стал рекордным по интенсивности за последние четыре года.