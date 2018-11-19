Литовский премьер призвал НАТО укрепить мощности воздушной обороны региона

ВИЛЬНЮС, 19 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в рамках встречи в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом призвал НАТО укрепить мощности воздушной обороны в регионе, сообщает пресс-служба правительства Литвы.
По ее данным, Сквернялис на встрече подчеркнул, что Литва осуществляет все обязательства, данные НАТО. "За последние несколько лет оборонное финансирование увеличилось более чем в два раза", — сказал он, добавив, что на модернизацию армии Литва ежегодно выделяет более 30% всего оборонного бюджета.
В рамках встречи был обсужден вопрос политики НАТО по отношению к России. "Не наблюдая никаких позитивных изменений в поведении России, нет предпосылок изменять сплоченной линии ЕС и НАТО по данному вопросу", — говорится в сообщении.
Воздушная оборона стран Балтии является одной из слабейших зон в военном плане. Литва, Латвия и Эстония в настоящий момент обладают системами ПВО малого радиуса действия (3-5 километров).