Литовский премьер призвал НАТО укрепить мощности воздушной обороны региона

ВИЛЬНЮС, 19 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в рамках встречи в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом призвал НАТО укрепить мощности воздушной обороны в регионе, сообщает пресс-служба правительства Литвы.

"В последнее время блок НАТО действительно сделал немало шагов в плане укрепления несколько подзабытых мощностей коллективной обороны и сдерживания. В свою очередь, для Литвы особенно актуально, чтобы блок НАТО был готов в любое время и должным образом реагировать на возможную агрессию, укрепить мощности воздушной обороны и предпринять другие важные шаги", — цитирует пресс-служба слова Сквернялиса.

По ее данным, Сквернялис на встрече подчеркнул, что Литва осуществляет все обязательства, данные НАТО. "За последние несколько лет оборонное финансирование увеличилось более чем в два раза", — сказал он, добавив, что на модернизацию армии Литва ежегодно выделяет более 30% всего оборонного бюджета.

"Во время встречи большое внимание было уделено американско-европейским отношениям. Было констатировано, что присутствие военнослужащих США в Европе жизненно важно для безопасности Европы", – добавляет ведомство.

В рамках встречи был обсужден вопрос политики НАТО по отношению к России. "Не наблюдая никаких позитивных изменений в поведении России, нет предпосылок изменять сплоченной линии ЕС и НАТО по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Воздушная оборона стран Балтии является одной из слабейших зон в военном плане. Литва, Латвия и Эстония в настоящий момент обладают системами ПВО малого радиуса действия (3-5 километров).