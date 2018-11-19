В Мексике бандиты убили троих полицейских и работника Красного Креста

МЕХИКО, 19 ноя – РИА Новости. Три сотрудника полиции и работник Красного Креста убиты в мексиканском штате Герреро в результате нападения бандитов во время раздачи гуманитарной помощи населению.

Как сообщил представитель группы по координации безопасности Герреро Роберто Альварес, нападение произошло, когда помощь под конвоем полиции была доставлена в поселок Сан-Хуан-Тенерия в муниципалитете Таско. Порядка 20 преступников прибыли на место на пяти автомобилях и открыли огонь. Причины нападения пока не известны.

Прокуратура Герреро сообщила, что прокурор Хорхе де лос Сантос уже пообещал провести расследование и найти виновных.

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством наркокартелей за контроль над транзитом кокаина в США. Всего с начала этого года убито почти 16 тысяч человек, а в 2017 году — почти 31,2 тысячи.

Лидером по числу расправ является штат Мехико — более 3 тысяч убийств за год, на втором месте идет штат Герреро — почти 2,6 тысячи.