В Госдуме назвали советы США по Донбассу несостоятельными

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Заявления бывшего замначальника Генштаба ВС Украины генерала Игоря Романенко о создании "революционной ситуации" в самопровозглашенной Донецкой народной республике для активизации процесса по возвращению Киеву неподконтрольных территорий — безответственны и несостоятельны, потому что борьба против собственного народа всегда обречена на провал, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее Романенко в интервью изданию " Обозреватель " заявил, что США предлагают Киеву создать "революционную ситуацию" в Донбассе, перекрыв "электроэнергию и воду", чтобы активизировать процесс по возвращению неподконтрольных территорий.

"Соединенные Штаты Америки пытаются вмешаться во внутренние дела Украины вместо того, чтобы сподвигнуть их к выполнению Минских соглашений. Ну а в части реализации, конечно, это несостоятельное заявление, не имеющее под собой никакой основы для его реализации, потому что народ, проживающий на юго-востоке Украины, способен противостоять любой агрессии. И борьба против собственного народа заранее обречена на провал", — сказал Швыткин РИА Новости.

Он также подчеркнул, что подобные заявления безответственны и требуют незамедлительного рассмотрения на уровне различных международных организаций.

"Я не исключаю, если этот вопрос будет поднят и в рамках встречи на высшем уровне, который произойдет в Буэнос-Айресе в Аргентине", — добавил парламентарий.

В Аргентине с 30 ноября по 1 декабря пройдет саммит "Большой двадцатки". Помощник российского президента Юрий Ушаков ранее сообщил журналистам, что Кремль рассчитывает на то, что встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Аргентине может быть обстоятельной.