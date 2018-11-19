Порошенко "передал" лицензию на добычу газа "массажисту", заявила Тимошенко

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости. Глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко просит Национальное антикоррупционное бюро Украины расследовать информацию о возможной передаче президентом Украины Петром Порошенко лицензии на добычу газа "своему массажисту".

В понедельник на заседании согласительного совета фракций Верховной Рады Тимошенко заявила, что такая информация якобы была обнародована в СМИ. При этом Тимошенко не уточнила название СМИ, которое сделало такую публикацию. Она утверждает, что Порошенко якобы "переписал лицензии на добычу украинского газа" своему "массажисту-руководителю своего СПА-центра".

"У меня в руках журналистское расследование о том, что Порошенко на своего массажиста, руководителя своего СПА-центра, переписал лицензии на добычу украинского газа через компанию "Аркона Газ-Энергия". Без аукционов, без каких-либо процедур… Прошу считать это заявлением о преступлении, которое я направляю в НАБУ", — заявила Тимошенко.