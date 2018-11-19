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ЕС исключил Британию из своих приоритетов, считает эксперт

Сюжет:
Выход Британии из Евросоюза (680)
(обновлено: 13:54 19.11.2018)
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© AFP 2018 / Justin Tallis Участник акции протеста против Brexit. Архивное фотоУчастник акции протеста против Brexit. Архивное фото
© AFP 2018 / Justin Tallis 

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Брюссель уже исключил вопрос о выходе Великобритании из ЕС из числа своих приоритетов, обратившись к другим вопросам внутренней повестки, Brexit рассматривают как проблему Лондона, считает руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина.

Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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"Европейский союз уже исключил Британию из своих приоритетов. ЕС сейчас воспользовался тем, что сложилась такая кризисная ситуация, и выход Британии – как говорят сами европейцы, мы много общаемся – не приоритет: "Brexit – это не наш приоритет, это проблема Великобритании", — заявила она в ходе круглого стола "Страсти по "брекзиту": политический кризис в Британии нарастает?"

По мнению эксперта, для Брюсселя на повестке стоят другие вопросы. Например, активно ведутся дискуссии о дальнейших путях развития объединения, после заявления президента Франции Эммануэля Макрона вновь стал актуальным вопрос создания единой европейской армии. Кроме того, ЕС готовится к выборам в общеевропейский парламент в следующем году.

"Никто не будет продлевать переговорный процесс (с Лондоном — ред.), потому что в мае следующего года будут выборы в Европарламент. Никто не предполагает видеть в новом европейском парламенте депутатов от Великобритании", — отметила Бабынина.

Флаг Европейского Союза (ЕС) на улице Лондона. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Тем не менее, эксперт отмечает, что сама по себе проблема выхода Великобритании из ЕС не может не оставаться проблемой для европейского бизнеса. Но способов повлиять на ситуацию в этой связи у Брюсселя нет, так как отменить результаты британского референдума невозможно.

ЕС и Великобритания, которая должна покинуть союз 29 марта 2019 года, в середине ноября согласовали почти 600-страничный проект соглашения об условиях "развода", которое включает в себя множество пунктов, в том числе, предварительные договоренности по Северной Ирландии. Этот договор теперь проходит согласование как в ЕС, так и в Великобритании. Его одобрение в стране может оказаться непростым.

Если соглашение не будет принято до момента Brexit, стране грозит "жесткий" выход из ЕС, который может обернуться неблагоприятными последствиями как для самого Соединенного королевства, так и для ЕС.

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