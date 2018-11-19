ЕС исключил Британию из своих приоритетов, считает эксперт

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Брюссель уже исключил вопрос о выходе Великобритании из ЕС из числа своих приоритетов, обратившись к другим вопросам внутренней повестки, Brexit рассматривают как проблему Лондона, считает руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина.

"Европейский союз уже исключил Британию из своих приоритетов. ЕС сейчас воспользовался тем, что сложилась такая кризисная ситуация, и выход Британии – как говорят сами европейцы, мы много общаемся – не приоритет: "Brexit – это не наш приоритет, это проблема Великобритании", — заявила она в ходе круглого стола "Страсти по "брекзиту": политический кризис в Британии нарастает?"

По мнению эксперта, для Брюсселя на повестке стоят другие вопросы. Например, активно ведутся дискуссии о дальнейших путях развития объединения, после заявления президента Франции Эммануэля Макрона вновь стал актуальным вопрос создания единой европейской армии. Кроме того, ЕС готовится к выборам в общеевропейский парламент в следующем году.

"Никто не будет продлевать переговорный процесс (с Лондоном — ред.), потому что в мае следующего года будут выборы в Европарламент. Никто не предполагает видеть в новом европейском парламенте депутатов от Великобритании", — отметила Бабынина.

Тем не менее, эксперт отмечает, что сама по себе проблема выхода Великобритании из ЕС не может не оставаться проблемой для европейского бизнеса. Но способов повлиять на ситуацию в этой связи у Брюсселя нет, так как отменить результаты британского референдума невозможно.

ЕС и Великобритания, которая должна покинуть союз 29 марта 2019 года, в середине ноября согласовали почти 600-страничный проект соглашения об условиях "развода", которое включает в себя множество пунктов, в том числе, предварительные договоренности по Северной Ирландии. Этот договор теперь проходит согласование как в ЕС, так и в Великобритании. Его одобрение в стране может оказаться непростым.

Если соглашение не будет принято до момента Brexit, стране грозит "жесткий" выход из ЕС, который может обернуться неблагоприятными последствиями как для самого Соединенного королевства, так и для ЕС.