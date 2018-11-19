Медведев посетил российско-вьетнамский центр научных исследований

ХАНОЙ, 19 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил совместный российско-вьетнамский Тропический научно-исследовательский центр (Тропцентр) и отметил его вклад в области ВТС, экологии и медицины.

В сопровождении гендиректора российской части центра доктора биологических наук Андрея Кузнецова и академика и генерального директора вьетнамской части центра генерал-майора Нгуен Хонг Зы премьер осмотрел музей Тропцентра, в котором ему рассказали о его работе, лабораториях, оснащённых самым современным оборудованием. Кузнецов продемонстрировал премьеру, а также сопровождавшим его вице-премьеру Максиму Акимову, послу РФ во Вьетнаме Константину Внукову, замминистра образования Алексею Медведеву, замглавы МИД Игорю Моргулову и директору департамента международного сотрудничества правительства Эльмиру Тагирову макет центра и рассказал о задачах центра.

"Я очень рад посетить наш совместный российско-вьетнамский Тропический научно-исследовательский центр. Это один из ключевых объектов нашего сотрудничества в научно-технической сфере, причём подобного центра нет нигде в мире", — сказал Медведев.

Он заметил, что результатом сотрудничества российских и вьетнамских специалистов являются уникальные разработки как в сфере фундаментальной, так и в сфере прикладной науки. По словам Медведева, многие из них получили оценку профессионального сообщества, а также российских и вьетнамских министерств и ведомств.

Медведеву — известному любителю гаджетов, традиционная дипломатия все же ближе. Говорит, только так возникает химия pic.twitter.com/6yVa41JdbJ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 19 ноября 2018 г.

"Нельзя не отметить ваши достижения в области экологии и медицины и вклад в решение разных прикладных и научных задач по устойчивости материалов, оборудования, в том числе оборудования, которое производится в России, поставляется во Вьетнам в рамках военно-технического сотрудничества", — сказал премьер.

Он отметил важность исследований в области экологической безопасности. "Речь идёт об изучении последствий химической войны США во Вьетнаме, а также практики возникновения и распространения особо опасных инфекционных заболеваний", — сказал Медведев.

После осмотра Тропцентра премьер наградил генерал-майора Нгуен Хонг Зы орденом дружбы. Кроме того, он вручил благодарность президента РФ коллективу центра, которую получили Кузнецов и Нгуен Хонг Зы.

Тропцентр учреждён Российской академией наук и министерством национальной обороны Вьетнама. Региональные отделения центра расположены в Хошимине и Нячанге. В 2011 году было открыто представительство в Москве. Центр проводит комплексные исследования в тропической зоне и не имеет аналогов в мировой практике. Это единственная в России организация, которая осуществляет круглогодичный мониторинг биологической и медицинской безопасности в условиях тропиков, участвует в создании вакцин, апробирует лечение различных инфекционных заболеваний.