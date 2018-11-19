Медведев посетил российско-вьетнамский центр научных исследований

ХАНОЙ, 19 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил совместный российско-вьетнамский Тропический научно-исследовательский центр (Тропцентр) и отметил его вклад в области ВТС, экологии и медицины.
"Я очень рад посетить наш совместный российско-вьетнамский Тропический научно-исследовательский центр. Это один из ключевых объектов нашего сотрудничества в научно-технической сфере, причём подобного центра нет нигде в мире", — сказал Медведев.
Он заметил, что результатом сотрудничества российских и вьетнамских специалистов являются уникальные разработки как в сфере фундаментальной, так и в сфере прикладной науки. По словам Медведева, многие из них получили оценку профессионального сообщества, а также российских и вьетнамских министерств и ведомств.
Медведеву — известному любителю гаджетов, традиционная дипломатия все же ближе. Говорит, только так возникает химия pic.twitter.com/6yVa41JdbJ— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 19 ноября 2018 г.
Он отметил важность исследований в области экологической безопасности. "Речь идёт об изучении последствий химической войны США во Вьетнаме, а также практики возникновения и распространения особо опасных инфекционных заболеваний", — сказал Медведев.
После осмотра Тропцентра премьер наградил генерал-майора Нгуен Хонг Зы орденом дружбы. Кроме того, он вручил благодарность президента РФ коллективу центра, которую получили Кузнецов и Нгуен Хонг Зы.
Тропцентр учреждён Российской академией наук и министерством национальной обороны Вьетнама. Региональные отделения центра расположены в Хошимине и Нячанге. В 2011 году было открыто представительство в Москве. Центр проводит комплексные исследования в тропической зоне и не имеет аналогов в мировой практике. Это единственная в России организация, которая осуществляет круглогодичный мониторинг биологической и медицинской безопасности в условиях тропиков, участвует в создании вакцин, апробирует лечение различных инфекционных заболеваний.