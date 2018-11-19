Россия отправляла США доклад о преступлениях Браудера, заявили в ГП

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россия отправляла в минюст США и генпрокурору США материалы о преступлениях Браудера и других лиц, никакой реакции до сих пор не последовало, заявил в понедельник в ходе брифинга в Генеральной прокуратуре официальный представитель ведомства Александр Куренной.

"В июле 2016 года Россия направляла соответствующие материалы по просьбе американской стороны в объеме более 1100 страниц о налоговых, экономических, финансовых и других преступлениях, совершенных Браудером при участии владельцев фонда "Ziff" на территории России и США. Были направлены в министерство юстиции США, однако до настоящего времени никакой реакции на них не последовало", — заявил Куренной.

"Также дополнительные материалы направлялись нами в августе 2016 года, кроме этого, напоминания четырежды нами пересылались нашим американским коллегам в ноябре 2016, в январе, марте и мае 2017. Эти же вопросы, кстати, обсуждались в ходе трех видеоконференций с представителями министерства юстиции США, которые проводятся на регулярной основе. В последствии дважды эта информация доводилась нами до Джеффа Сешнса, который до недавнего времени занимал пост генерального прокурора США", — отметил Куренной.