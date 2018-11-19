Китай опроверг сообщения о попытке своих делегатов ворваться в чужой офис

ПЕКИН, 19 ноя – РИА Новости. Сообщения о попытке китайских делегатов ворваться в офис министра иностранных дел Папуа Новой–Гвинеи во время саммита лидеров АТЭС являются преднамеренным распространением ложных слухов, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее агентство AFP со ссылкой на источники сообщило, что китайские дипломаты пытались "ворваться" в офис министра иностранных дел Папуа-Новой Гвинеи в Порт-Морсби в попытке повлиять на содержание черновика итогового коммюнике лидеров. В связи с действиями китайской делегации к зданию была вызвана полиция.

"Китайская сторона поддерживает постоянный эффективный контакт с Папуа Новой–Гвинеей. Так называемая попытка ворваться в офис министра иностранных дел — чистой воды распространение ложных слухов людьми, руководимыми скрытыми мотивами", — заявила на брифинге Гэн Шуан.

Китайский дипломат подчеркнула, что любая попытка подорвать отношения Китая и Папуа Новой-Гвинеи обречены на провал.

Саммит АТЭС-2018 проходил в столице Папуа-Новой Гвинеи Порт-Морсби в 17-18 ноября.