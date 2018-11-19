"Газпром" завершает строительство морского участка "Турецкого потока". В церемонии по видеосвязи принимают участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Морской участок "Турецкого потока" проходит от компрессорной станции "Русская" в районе Анапы по дну Черного моря до побережья Турции. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Планируется, что поставки газа по "Турецкому потоку" начнутся в конце 2019 года.