МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек (ЕР) ответил стихами на признание украинского депутата о "дураках" в киевской власти, отметив, что подобные откровения происходят в единичных случаях и вряд ли повлияют на правящий режим на Украине.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире канала "112 Украина" заявил о том, что на Украине в ряде сфер наблюдается катастрофа, к которой привели "дураки" в лице властей страны.

"Покуда есть на этом свете дураки, быть в кресле украинской власти им, стало быть, с руки. Это горькое, но откровенное двустишие полностью отражает мысли украинского народа. К сожалению, самокритика чиновников происходит в единичных случаях и вряд ли повлияет на правящий режим в Украине", — заявил Бальбек РИА Новости.

Политик отметил при этом, что киевские элиты себя как раз считают очень умными, великими реформаторами и, что называется, народными благодетелями.

"И логика там незамысловатая: с народа последнюю рубаху сняли, зато путь в Европу выполнили. Правда, что делать в Европе с пустым карманом, украинцам власть не потрудилась объяснить. Очень жаль, но следует признать, что украинский народ совершил огромную ошибку, доверившись "уличным реформаторам", к тому же украинский народ с трудом признает свои ошибки, что и позволяет официальному Киеву держаться на плаву", — заключил он.