В Казахстане арестовали вице-министра энергетики по подозрению в хищении

АЛМА-АТА, 19 ноя — РИА Новости. Специализированный межрайонный следственный суд Астаны арестовал сроком на два месяца заместителя министра энергетики республики Анатолия Шкарупу, подозреваемого в причастности к хищению бюджетных средств, сообщили РИА Новости в пресс-службе горсуда Астаны.

Генеральный прокурор республики Кайрат Кожамжаров в начале ноября сообщил, что Шкарупа подозревается в причастности к хищению 215 миллионов тенге (порядка 580 тысяч долларов) во время работы на посту главы администрации города Сарань в Карагандинской области.

"Имеется постановление специализированного межрайонного следственного суда об удовлетворении ходатайства органа, ведущего досудебное расследование, в отношении Шкарупы Анатолия Валерьевича об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца – до 16 января 2019 года", — сказала представитель пресс-службы.

Шкарупа был назначен на должность заместителя министра энергетики Казахстана в начале октября 2018 года. Ранее этот пост занимал Бакытжан Джаксалиев, который был освобожден от этой должности после информации о том, что он подозревается в злоупотреблении полномочиями в ходе приема работ по очистке озер Щучинско-Боровской курортной зоны.

В начале марта был также задержан замминистра энергетики Казахстана Гани Садибеков. Его подозревают в том, что по подписанным им фиктивным актам министерство энергетики в 2017 году оплатило завышенные объемы выполненных работ на сумму более 11 миллионов долларов. Из этой суммы, по версии следствия, обналичено и похищено более 3 миллионов долларов, их позднее изъяли в ходе обысков.

Сообщалось, что Джаксалиев и Садибеков находятся под домашним арестом. Таким образом, Шкарупа стал третьим заместителем министра энергетики, в отношении которого начато расследование в текущем году.