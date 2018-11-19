В Ханое Дмитрий Медведев и Нгуен Суан Фук посетили фотовыставку

ХАНОЙ, 19 ноя – РИА Новости. Премьер-министры России и Вьетнама Дмитрий Медведев и Нгуен Суан Фук посетили открывшуюся в Ханое фотовыставку "Россия — Вьетнам: Велико расстояние, но близки наши сердца", посвященную основным вехам развития отношений дружбы и всеобъемлющего сотрудничества между двумя странами.
Многие из наиболее свежих фото были посвящены взаимным визитам, которые совершали руководители России и Вьетнама. "Надеюсь, скоро новые фотографии появятся о ваших визитах", — сказал Медведев в этой связи своему коллеге.
Глава правительства РФ надолго остановился у снимка 2015 года, на котором запечатлена его поездка на бывшую подземную партизанскую базу Ку Чи в пригороде Хошимина. Большой интерес у премьеров двух стран вызвали и более старые черно-белые снимки, рассказывающие о жизни и сотрудничестве советских и вьетнамских студентов, рабочих, ученых, космонавтов и деятелей искусства.
Делегации ждали приезда премьеров под зонтиками, но на церемонии официальной встречи Медведева и его вьетнамского коллеги испытали всю прелесть осеннего ханойского дождя pic.twitter.com/ZXwFPP6YN5— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 19 ноября 2018 г.