В Ханое Дмитрий Медведев и Нгуен Суан Фук посетили фотовыставку

ХАНОЙ, 19 ноя – РИА Новости. Премьер-министры России и Вьетнама Дмитрий Медведев и Нгуен Суан Фук посетили открывшуюся в Ханое фотовыставку "Россия — Вьетнам: Велико расстояние, но близки наши сердца", посвященную основным вехам развития отношений дружбы и всеобъемлющего сотрудничества между двумя странами.

Главы правительств начали осмотр выставки в обратной хронологии, поэтому первой увидели фотографию прошедшей всего несколько часов назад церемонии встречи Медведева в президентском дворце перед началом переговоров с премьером Вьетнама. "Какая оперативность!" — оценил Медведев. Рассматривая фотографии, он зачастую сам без всяких пояснений узнавал многие из них и вспоминал обстоятельства, в которых были сделаны эти снимки.

Многие из наиболее свежих фото были посвящены взаимным визитам, которые совершали руководители России и Вьетнама. "Надеюсь, скоро новые фотографии появятся о ваших визитах", — сказал Медведев в этой связи своему коллеге.

Глава правительства РФ надолго остановился у снимка 2015 года, на котором запечатлена его поездка на бывшую подземную партизанскую базу Ку Чи в пригороде Хошимина. Большой интерес у премьеров двух стран вызвали и более старые черно-белые снимки, рассказывающие о жизни и сотрудничестве советских и вьетнамских студентов, рабочих, ученых, космонавтов и деятелей искусства.