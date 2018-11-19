В Ташкенте пройдет консультативная встреча глав государств Центральной Азии

АЛМА-АТА, 19 ноя — РИА Новости. Очередная консультативная встреча глав центральноазиатских государств пройдет в 2019 году в Ташкенте, сообщила в понедельник пресс-служба президента Казахстана.
"Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиеев подтвердили договоренность о проведении в следующем году очередной рабочей (консультативной) встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте", — говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что стороны отметили важность согласования вопросов подготовки данного мероприятия на уровне внешнеполитических ведомств стран региона. В ходе беседы лидеры стран обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по вопросам региональной повестки дня.
Первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии прошла в марте 2018 году в Астане.