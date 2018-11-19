ВСУ 15 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 19 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 15 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщило о 18 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 15 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из гранатометов и стрелкового оружия.
"Жертв среди мирных граждан и разрушений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано. Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 17 единиц", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.