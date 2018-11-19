Российские военные прибыли в Индию на учения "Индра-2018"

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя — РИА Новости. Военнослужащие усиленного мотострелкового батальона общевойсковой армии Восточного военного округа прибыли в Индию для участия в российско-индийских учениях "Индра-2018", где их торжественно встретила принимающая сторона, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

"Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации … совершили посадку на индийской военно-воздушной базе Гвалиор. Затем российские военнослужащие наземным транспортом доставлены на полигон Бабина в штате Уттар Прадеш на северо-западе Индии, где прошла торжественная встреча участников учений в соответствии с национальными традициями Индии", — сказал Воскресенский.

По его словам, 250 военнослужащих ВВО разместили в полевом лагере, они приступили к освоению танков Т-90 и боевых машин пехоты БМП-2 вооруженных сил Индии, которые принимающая сторона предоставляет российской на период учений.

Планируется, что в понедельник на полигоне Бабина пройдет официальная церемония открытия учений.

Учения "Индра-2018" будут идти до 28 ноября, в них примут участие 500 военнослужащих от России и Индии. Стороны отработают совместное планирование миротворческой операции, порядок взаимодействия штабов и подразделений сухопутных войск и нейтрализацию групп "террористов".