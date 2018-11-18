МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Саммит стран Персидского залива пройдет в декабре в Эр-Рияде при участии всех аравийских монархий, включая Катар, сообщает электронное издание Al-Khaleej Online со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Кувейта Халеда Джаруллаха.

Саммит стран Персидского залива в декабре прошлого года прошел в Эль-Кувейте при участии глав только двух из шести государств — эмиров Кувейта и Катара. Главы бойкотирующих Доху государств не приехали в Кувейт. Саммит завершился на сутки раньше и длился меньше часа. Никаких заявлений по Катару в его итоговом коммюнике не прозвучало.

"Саммит стран Персидского залива, который планируется провести в Эр-Рияде в декабре, пройдет при участии всех государств-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива", — приводит агентство слова заместителя министра.

Саммит стран Залива пройдет до встречи на высшем уровне лидеров аравийских монархий и США, которая намечена на январь 2019 года в Кемп-Девиде.

В июне 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн, которые вместе с Катаром входят в ССАГПЗ, разорвали дипотношения с Дохой, обвинив власти эмирата в поддержке терроризма. Они прекратили всякое сообщение с Катаром и взаимодействие в рамках региональной организации. Катар отверг их обвинения, заявив, что действия стран-соседей вызваны завистью к его экономическим успехам.