В ДНР опровергли информацию СМИ о взрывах на складах с боеприпасами

ДОНЕЦК, 18 ноя — РИА Новости. Взрывы, которые слышны были со стороны полигона в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике Торезе, связаны с уничтожением неразорвавшихся боеприпасов, найденных на территории ДНР, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что на полигоне в подконтрольном ДНР городе Торез произошел взрыв на складах с вооружением.

"Официально заявляю, что все взрывы, произошедшие сегодня на полигоне Торез, являются результатом уничтожения неразорвавшихся мин, артиллерийских снарядов, гранат, элементов ракет, обнаруженных вдоль линии соприкосновения, районах контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда между подконтрольной территорией Украины и нашей республикой, а также жилых секторов, сельскохозяйственных угодьях", — отметил Басурин.

По его словам, распространяемая украинскими СМИ информация о взрывах на складах направлена на "дестабилизацию обстановки в республике". Он добавил, что уничтожение боеприпасов продолжится и на следующей неделе.

"Данная утилизация не несет никакой опасности мирным гражданам и выполняется с соблюдением всех требований безопасности и на установленных расстояниях от населенных пунктов", — добавил Басурин.