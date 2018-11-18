В ДНР опровергли информацию СМИ о взрывах на складах с боеприпасами

ДОНЕЦК, 18 ноя — РИА Новости. Взрывы, которые слышны были со стороны полигона в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике Торезе, связаны с уничтожением неразорвавшихся боеприпасов, найденных на территории ДНР, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.
"Официально заявляю, что все взрывы, произошедшие сегодня на полигоне Торез, являются результатом уничтожения неразорвавшихся мин, артиллерийских снарядов, гранат, элементов ракет, обнаруженных вдоль линии соприкосновения, районах контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда между подконтрольной территорией Украины и нашей республикой, а также жилых секторов, сельскохозяйственных угодьях", — отметил Басурин.
По его словам, распространяемая украинскими СМИ информация о взрывах на складах направлена на "дестабилизацию обстановки в республике". Он добавил, что уничтожение боеприпасов продолжится и на следующей неделе.
"Данная утилизация не несет никакой опасности мирным гражданам и выполняется с соблюдением всех требований безопасности и на установленных расстояниях от населенных пунктов", — добавил Басурин.