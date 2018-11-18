МАЛИБУ (Калифорния), 18 ноя — РИА Новости, Григорий Дубовицкий. Природный пожар, произошедший на прошлой неделе в окрестностях Лос-Анжелеса, стал, по свидетельству очевидцев, самым крупным в округе за последние десятилетия. Местные жители до последнего не верили, что огонь, начавшийся в горах за многие километры от берега, дойдет до самого Тихого океана. Корреспондент РИА Новости пообщался со спасшимися в Малибу и узнал, как им удалось пережить огненный шторм, стоя по пояс в воде.
Уголь, пепел и зола
Шоссе от Лос-Анжелеса в сторону Малибу закрыто уже больше недели, как и многие другие дороги в округе. Пропускают лишь машины оперативных и коммунальных служб и… журналистов.
"Отличный пропуск! Можете ехать, но будьте осторожны", — полицейский на блокпосту возвращает корреспонденту РИА Новости удостоверение и открывает дорогу. Законы штата Калифорния обязывают стражей порядка пропускать представителей СМИ на место ЧС без ограничений на их страх и риск.
Почти на каждом километре трассы копошатся электрики в ярких манишках: меняют сгоревшие столбы, прокладывают кабели, распиливают и увозят упавшие деревья. Говорят, что работают без перерыва уже неделю, но конца-края пока не видно – масштаб разрушений огромный.
Пожарные поневоле
Через несколько километров можно наблюдать удивительную картину: среди черно-серой массы стоит нетронутый огнем ресторан и мастерские. Двое убеленных сединами мужчин что-то грузят в машину. Выясняется, что они не просто были очевидцами пожара, но и фактически пожарными. Благодаря им здания уцелели.
По его словам, узнав из новостей, что огонь приближается, он взобрался на ближайший холм и стал следить, чтобы огонь не застал его товарищей врасплох. Те в это время обильно поливали водой из садовых шлангов здания и землю вокруг них. Никакого другого пожарного оборудования у них не было.
"Огонь спустился вниз вот по этому каньону. Это был настоящий огненный шторм, который шумел как грузовой поезд, несущийся прямо на вас. Когда пламя перекинулось на парковку рядом с нами, мы бросили все и побежали через дорогу на пляж, к океану. Там уже были люди, которые, как и мы спасались от стихии, некоторые со своими домашними животными. А потом начался огненный торнадо! Я стоял по пояс в воде и чувствовал спиной, как он засасывает воздух со стороны моря. Я такого никогда здесь не видел, это был идеальный шторм!" — вспоминает мужчина.
Пит рассказывает, что высота огненного смерча достигала примерно десяти метров, а ветер был такой силы, что поднимал над землей огромные рекламные щиты весом несколько сотен килограммов.
"Было ли страшно? Ну, риск, конечно, был, но нам повезло – ведь у нас был океан. В этом и заключался план спасения", — говорит мужчина.
Пит признается, что на помощь пожарных он и его друзья не рассчитывали, поскольку те были заняты эвакуацией людей из жилых домов, а не спасением мастерских. Однако он вспоминает, что пожарная авиация в тот день непрерывно сбрасывала воду на Малибу и окрестности, что позволило защитить от огня многие постройки.
Пепелище с видом на океан
Район Пойнт Дюм считается одним из наиболее живописных на побережье Малибу. Сейчас тут непривычно пусто. Одинокие чайки бродят по песку в надежде найти что-нибудь съедобное – клянчить больше не у кого.
Здесь, как и во многих других местах, огонь дошел почти до самой воды. Оплавленный наполовину дорожный знак как бы символизирует собой границу, дальше которой пожар не двинулся. А наверху на скалах виднеются обгоревшие остатки некогда шикарных особняков, которые теперь представляют собой пепелище с видом на океан ценой в несколько миллионов долларов.
Впрочем, есть и те, кому повезло, и кого огненный смерч обошел стороной. Одни из них – Рэнди, владелец особняка за 20 миллионов долларов. Он работает в логистической компании. За пару дней до пожара мужчина приехал в Малибу в отпуск. Призывы к эвакуации он проигнорировал, потому что "потом меня бы не пустили обратно" (полицейские на посту это подтверждают).
По его словам, ту ночь он и его семья провели на пляже. Там же находились и многие другие жители Пойнт Дюм.
"Некоторые привезли на пляж в специальных трейлерах своих лошадей, около 30, вбили в песок столбики и привязали их. У одной женщины было две лошади, они так испугались, что отказались выходить из стойла. Слава богу, когда дом загорелся, животные сумели выскочить из здания и убежать. Никто не ожидал, что огонь дойдет с севера, к тому же так быстро", — говорит мужчина.
Пожары в Калифорнии не разбирали, что ценно, а что нет. От раритетного автомоьиля остался только остов, а знаменитые апелисины пропеклись прямо на ветвях. Но жители Малибу не отчаиваются. pic.twitter.com/Gy2DPFnlt7— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 18 ноября 2018 г.
По его словам, утром он с семьей вернулся к дому и в последующие два дня засыпал землей тлеющие угли – водопровод уже не работал.
В районе Пойнт Дюм, как подсчитал Рэнди, с огнем боролись около ста пожарных расчетов, но, несмотря на их усилия, они были не в состоянии защитить все дома. Главной задачей было спасение и эвакуация людей. К счастью, в этом районе пострадавших не было.
Судьба страховых выплат не очень заботит владельца особняка, хотя он уверен, что процесс этот быстрым не будет. Гораздо больше его, как и многих пострадавших, волнует законодательство, которое запрещает убирать сухие деревья и даже спиливать ветки, которые задевают провода.
"Мы часто из-за этого остаемся без света. Я понимаю, что они (власти) заботятся о природе, но ради безопасности надо что-то менять", — уверен Рэнди.
Богатые тоже не плачут
Малибу устойчиво ассоциируется с богачами, что верно лишь отчасти. Среди роскошных вил и особняков есть немало людей с весьма средним по местным меркам достатком. Именно для них местные добровольцы организовали центр оказания помощи.
"Наш район очень большой, и тут живут разные люди. Да, есть и очень богатые, но у них тоже есть сердце, чтобы помогать другим", — рассказывает организатор центра по имени Хелен.
Помощь раздают на территории одной из школ: в основном это еда, в том числе собственного приготовления, напитки, предметы гигиены, а также мусорные пакеты. Рядом на стене висит большой плакат: "Малибу силен!" (Malibu is strong). Этот девиз вообще традиционен для США, где ценят не столько умение не попадать в трудные жизненные ситуации, сколько готовность бороться и находить выход из них.
"Нас сначала эвакуировали, но на следующий день мы с друзьями пробрались сюда обходными путями и стали собирать помощь для нуждающихся. Многие потеряли все, у них элементарно нет мыла, зубной щетки. Страховку им выплатят еще нескоро, а идти им пока некуда. За эти дни к нам обратились уже около 200 семей", — рассказывает Хелен.
Накануне власти сообщили, что в воскресенье будет открыт доступ жителей в Пойнт Дюм и некоторые другие районы Малибу. Поэтому не исключено, что у Хелен и ее друзей в ближайшие дни станет еще больше подопечных.