МАЛИБУ (Калифорния), 18 ноя — РИА Новости, Григорий Дубовицкий. Природный пожар, произошедший на прошлой неделе в окрестностях Лос-Анжелеса, стал, по свидетельству очевидцев, самым крупным в округе за последние десятилетия. Местные жители до последнего не верили, что огонь, начавшийся в горах за многие километры от берега, дойдет до самого Тихого океана. Корреспондент РИА Новости пообщался со спасшимися в Малибу и узнал, как им удалось пережить огненный шторм, стоя по пояс в воде.

Уголь, пепел и зола

Пожар Woolsey начался в районе Лос-Анжелеса 8 ноября. Его жертвами стали три человека, также пострадали трое пожарных. Огонь уничтожил свыше 800 домов. В настоящее время угрозы людям он практически нет, пожарные рассчитывают справиться с огнем в ближайшие дни. На севере Калифорнии действует гораздо более сильный пожар Camp, жертвами которого в городе Парадайз стали более 70 человек, свыше тысячи считаются пропавшими без вести. В субботу Малибу и Парадайз посетил президент США Дональд Трамп, который признался, что никто не ожидал таких тяжелых последствий пожара.

Шоссе от Лос-Анжелеса в сторону Малибу закрыто уже больше недели, как и многие другие дороги в округе. Пропускают лишь машины оперативных и коммунальных служб и… журналистов.

"Отличный пропуск! Можете ехать, но будьте осторожны", — полицейский на блокпосту возвращает корреспонденту РИА Новости удостоверение и открывает дорогу. Законы штата Калифорния обязывают стражей порядка пропускать представителей СМИ на место ЧС без ограничений на их страх и риск.

Картина за окном автомобиля вскоре меняется: слева по-прежнему блестит на солнце океан и шумит прибой, но справа появляются выгоревшие пепельно-черные холмы и каньоны, утыканные обуглившимися деревьями. Если не смотреть на голубое небо, то может сложиться впечатление, что у вас внезапно пропало восприятие цветов.

Почти на каждом километре трассы копошатся электрики в ярких манишках: меняют сгоревшие столбы, прокладывают кабели, распиливают и увозят упавшие деревья. Говорят, что работают без перерыва уже неделю, но конца-края пока не видно – масштаб разрушений огромный.

Пожарные поневоле

Через несколько километров можно наблюдать удивительную картину: среди черно-серой массы стоит нетронутый огнем ресторан и мастерские. Двое убеленных сединами мужчин что-то грузят в машину. Выясняется, что они не просто были очевидцами пожара, но и фактически пожарными. Благодаря им здания уцелели.

"Наша компания обслуживает водопроводы в Малибу с 1970 года. Это наш "семейный бизнес", которым я и мои одноклассники занимаемся уже больше 40 лет. Мы не могли просто так все бросить и убежать, эвакуироваться во время пожара – мы бы потеряли все, что у нас есть", — объясняет 63-летний сантехник по имени Пит.

По его словам, узнав из новостей, что огонь приближается, он взобрался на ближайший холм и стал следить, чтобы огонь не застал его товарищей врасплох. Те в это время обильно поливали водой из садовых шлангов здания и землю вокруг них. Никакого другого пожарного оборудования у них не было.

"Огонь спустился вниз вот по этому каньону. Это был настоящий огненный шторм, который шумел как грузовой поезд, несущийся прямо на вас. Когда пламя перекинулось на парковку рядом с нами, мы бросили все и побежали через дорогу на пляж, к океану. Там уже были люди, которые, как и мы спасались от стихии, некоторые со своими домашними животными. А потом начался огненный торнадо! Я стоял по пояс в воде и чувствовал спиной, как он засасывает воздух со стороны моря. Я такого никогда здесь не видел, это был идеальный шторм!" — вспоминает мужчина.

Пит рассказывает, что высота огненного смерча достигала примерно десяти метров, а ветер был такой силы, что поднимал над землей огромные рекламные щиты весом несколько сотен килограммов.

"Было ли страшно? Ну, риск, конечно, был, но нам повезло – ведь у нас был океан. В этом и заключался план спасения", — говорит мужчина.

Пит признается, что на помощь пожарных он и его друзья не рассчитывали, поскольку те были заняты эвакуацией людей из жилых домов, а не спасением мастерских. Однако он вспоминает, что пожарная авиация в тот день непрерывно сбрасывала воду на Малибу и окрестности, что позволило защитить от огня многие постройки.

Пепелище с видом на океан

Район Пойнт Дюм считается одним из наиболее живописных на побережье Малибу. Сейчас тут непривычно пусто. Одинокие чайки бродят по песку в надежде найти что-нибудь съедобное – клянчить больше не у кого.

Здесь, как и во многих других местах, огонь дошел почти до самой воды. Оплавленный наполовину дорожный знак как бы символизирует собой границу, дальше которой пожар не двинулся. А наверху на скалах виднеются обгоревшие остатки некогда шикарных особняков, которые теперь представляют собой пепелище с видом на океан ценой в несколько миллионов долларов.

Впрочем, есть и те, кому повезло, и кого огненный смерч обошел стороной. Одни из них – Рэнди, владелец особняка за 20 миллионов долларов. Он работает в логистической компании. За пару дней до пожара мужчина приехал в Малибу в отпуск. Призывы к эвакуации он проигнорировал, потому что "потом меня бы не пустили обратно" (полицейские на посту это подтверждают).

"В тот день мы спокойно пообедали и думали, что все будет в порядке. Но вечером мы узнали о приближении пожара, успели собрать вещи. А потом, когда все началось, мы сели в машину, погрузили кошку, собаку и поехали вниз к морю. В это время огонь уже охватил вот этот соседний дом. Наш дом стоял чуть в стороне и его огонь не затронул, сгорела лишь вторая машина", — вспоминает мужчина, показывая на почерневший остов автомобиля.

По его словам, ту ночь он и его семья провели на пляже. Там же находились и многие другие жители Пойнт Дюм.

"Некоторые привезли на пляж в специальных трейлерах своих лошадей, около 30, вбили в песок столбики и привязали их. У одной женщины было две лошади, они так испугались, что отказались выходить из стойла. Слава богу, когда дом загорелся, животные сумели выскочить из здания и убежать. Никто не ожидал, что огонь дойдет с севера, к тому же так быстро", — говорит мужчина.

Пожары в Калифорнии не разбирали, что ценно, а что нет. От раритетного автомоьиля остался только остов, а знаменитые апелисины пропеклись прямо на ветвях. Но жители Малибу не отчаиваются. pic.twitter.com/Gy2DPFnlt7 — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 18 ноября 2018 г.

По его словам, утром он с семьей вернулся к дому и в последующие два дня засыпал землей тлеющие угли – водопровод уже не работал.

В районе Пойнт Дюм, как подсчитал Рэнди, с огнем боролись около ста пожарных расчетов, но, несмотря на их усилия, они были не в состоянии защитить все дома. Главной задачей было спасение и эвакуация людей. К счастью, в этом районе пострадавших не было.

Судьба страховых выплат не очень заботит владельца особняка, хотя он уверен, что процесс этот быстрым не будет. Гораздо больше его, как и многих пострадавших, волнует законодательство, которое запрещает убирать сухие деревья и даже спиливать ветки, которые задевают провода.

"Мы часто из-за этого остаемся без света. Я понимаю, что они (власти) заботятся о природе, но ради безопасности надо что-то менять", — уверен Рэнди.

Богатые тоже не плачут

Малибу устойчиво ассоциируется с богачами, что верно лишь отчасти. Среди роскошных вил и особняков есть немало людей с весьма средним по местным меркам достатком. Именно для них местные добровольцы организовали центр оказания помощи.

"Наш район очень большой, и тут живут разные люди. Да, есть и очень богатые, но у них тоже есть сердце, чтобы помогать другим", — рассказывает организатор центра по имени Хелен.

Помощь раздают на территории одной из школ: в основном это еда, в том числе собственного приготовления, напитки, предметы гигиены, а также мусорные пакеты. Рядом на стене висит большой плакат: "Малибу силен!" (Malibu is strong). Этот девиз вообще традиционен для США, где ценят не столько умение не попадать в трудные жизненные ситуации, сколько готовность бороться и находить выход из них.

"Нас сначала эвакуировали, но на следующий день мы с друзьями пробрались сюда обходными путями и стали собирать помощь для нуждающихся. Многие потеряли все, у них элементарно нет мыла, зубной щетки. Страховку им выплатят еще нескоро, а идти им пока некуда. За эти дни к нам обратились уже около 200 семей", — рассказывает Хелен.

Накануне власти сообщили, что в воскресенье будет открыт доступ жителей в Пойнт Дюм и некоторые другие районы Малибу. Поэтому не исключено, что у Хелен и ее друзей в ближайшие дни станет еще больше подопечных.