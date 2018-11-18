В Израиле экзоскелет позволил жениху-инвалиду стоять во время свадьбы

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноя – РИА Новости. Израильское устройство позволило жениху в инвалидной коляске стоять во время свадебной церемонии, сообщило издание Israel21c.

За сорок дней до брака израильтянин Адир, связанный инвалидной коляской, поделился мечтой на Facebook, что хочет стоять рядом со своей невестой во время свадебной церемонии.

Генеральный директор Орен Тамари пригласил Адира в штаб-квартиру своей организации, занимающейся созданием новых моделей для колясочников, и предложил находящееся в разработке роботизированное устройство с колесом, обеспечивающее вертикальную подвижность, сообщает издание.

"Мы увидели, как Адир справился с этим, и договорились, что он будет использовать умное устройство во время свадьбы", — рассказал Тамари.

Автор революционного роботизированного экзоскелета Амит Гоффер – сам парализован. Сознавая, что многие проблемы — от мышечной атрофии до сердечно-сосудистых заболеваний — связаны с длительным сидячим положением, он задумал уникальную инвалидную коляску.

Вместе с Тамари они создали компанию по разработке вертикальной мобильности, позволяющей любому человеку, привязанному к инвалидной коляске, — с рассеянным склерозом, церебральным параличом или перенесшего черепно-мозговую травму, — ходить, подниматься по ступенькам и даже участвовать в марафонах.

Соединительные браслеты и ремни безопасности обеспечивают поддержку, в то время как роботизированные технологии "вычисляют" движение человека в реальном времени, обеспечивая автоматическую балансировку и стабильность на неровной поверхности.

Благодаря своему изобретению Гоффер смог стоять со всей семьей во время свадьбы дочери.

"Мне удобно, я могу без посторонней помощи подняться, получать медицинскую помощь или задремать, когда захочу", — признается изобретатель.

Умные инвалидные коляски будут изготавливаться на заводе в северном Израиле. Передовая модель вскоре будет запущена в массовое производство.