В Грузии задержали россиянина за продажу наркотиков

ТБИЛИСИ, 18 ноя — РИА Новости. Сотрудники МВД Грузии задержали 24-летнего гражданина России по обвинению в незаконном изготовлении-приобретении, хранении и реализации новых психотропных наркотиков, сказано в сообщении ведомства.

"Преступление подразумевает лишение свободы сроком от 6 до 11 лет",- сказано в заявлении.

По данным МВД, следствием установлено, что обвиняемый прятал психотропные вещества в разных районах Тбилиси с целью их дальнейшей реализации. Полицейские обнаружили 14 тайников с психотропным веществом "био". Правоохранители так же обыскали дом задержанного, где обнаружили еще пять упаковок с наркотиком.