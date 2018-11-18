Песков рассказал о политике России в отношении АТР

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Россия последовательно выстраивает отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и не совершает резких движений во внешней политике, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В телепрограмме "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1" ведущий Владимир Соловьев затронул вопрос международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе и спросил, не планирует ли Россия перейти "в некое наступление" на фоне ослабления позиции США в регионе.

"Давайте не забывать, что Россия, она не совершает каких-то там рывков во внешней политике, Россия слишком большая страна, чтобы совершать резкие действия. Россия последовательно выстраивает отношения со странами этого региона. Мы заинтересованы в этом", — ответил Песков.